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15:07

Maserati Levante получил сверхширокую версию

Ателье Novitec подготовило новый пакет доработок для итальянского кроссовера

Алексей Носаченко
Немецкое ателье Novitec подготовило новый пакет доработок для Maserati Levante. Кроссоверу, названному в честь одного из восточных ветров, предложено нарастить мощность, причем всех доступных для него агрегатов, и примерить сверхширокий обвес с 22-дюймовыми колесами.

Вседорожник Maserati Levante Esteso V2 от Novitec получил widebody-обвес, изготовленный из высококачественного полиуретана. Обвес состоит из восьми частей: накладок на колесные арки, порогов и стыковочных элементов для бамперов. После их установки ширина кроссовера увеличивается до 2,09 метра, то есть спереди он разрастается на десять сантиметров, а сзади — на 12. Опционально доступны карбоновые спойлер на дверь багажника и воздухозабороник на капот. Набор можно заказать для исполнений Levante GranSport, GTS и топового Trofeo.

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В Novitec предлагают программу увеличения мощности для всей моторной гаммы кроссовера — от дизеля V6 3.0 до твин-турбо V8 3.8. Так, отдачу топовой «восьмерки» с 580 сил (720 Нм) поднимут до 624 сил (820 Нм), а дизеля — с 275 до 322 сил.

Бензиновый V6 3.0 на Levante S после вмешательства специалистов Novitec и установки модуля управления с новыми картами будет выдавать 494 силы вместо 430.

Помимо этого, Levante в тюнинге Novitec можно оснастить новым блоком управления заслонками выхлопа и адаптированной под возросшую мощность пневмоподвеской. Дорожный просвет при этом будет на 25 миллиметров меньше.

В России обычный Maserati Levante стоит от 5 650 000 рублей. Флагманская версия Trofeo с «восьмеркой» Ferrari обойдется минимум в 13,5 миллиона рублей.