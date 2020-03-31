Maserati Levante получил сверхширокую версию

В Novitec предлагают программу увеличения мощности для всей моторной гаммы кроссовера — от дизеля V6 3.0 до твин-турбо V8 3.8. Так, отдачу топовой «восьмерки» с 580 сил (720 Нм) поднимут до 624 сил (820 Нм), а дизеля — с 275 до 322 сил.

Бензиновый V6 3.0 на Levante S после вмешательства специалистов Novitec и установки модуля управления с новыми картами будет выдавать 494 силы вместо 430.