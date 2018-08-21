Ателье Novitec прокачало суперкар McLaren 720S до 806 сил

Базовый суперкар оснащается 720-сильной (770 Нм) турбированной «восьмеркой» и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Первый этап тюнинга увеличит отдачу агрегата до 773 сил и 849 Нм, второй – до 791 силы и 863 Нм, а третий – до 806 сил и 878 Нм. В каждом из этих вариантов предполагается перепрошивка управляющей электроники и установка новой выпускной системы.