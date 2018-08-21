Ателье Novitec прокачало суперкар McLaren 720S до 806 сил

Базовый суперкар оснащается 720-сильной (770 Нм) турбированной «восьмеркой» и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Первый этап тюнинга увеличит отдачу агрегата до 773 сил и 849 Нм, второй – до 791 силы и 863 Нм, а третий – до 806 сил и 878 Нм. В каждом из этих вариантов предполагается перепрошивка управляющей электроники и установка новой выпускной системы.
Топовый вариант позволит купе набирать первую «сотню» за 2,7 секунды, а 200 километров в час – за 7,5 секунды. Это на 0,2 и 0,3 секунды соответственно быстрее стандартного McLaren 720S. Максимальная скорость тюнингового суперкара достигает 346 километров в час.
Помимо этого, для доработанного купе предлагается заниженная подвеска, колесные проставки шириной 22 и 30 миллиметров спереди и сзади соответственно, 20-дюймовые диски на передней оси и 21-дюймовые на задней.
Стоимость полного пакета тюнинга не уточняется.