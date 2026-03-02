Новости
Опубликовано 02 марта 2026, 19:06
1 мин.

Новые модели «Москвича» действительно оказались дорогими

Марка «Москвич» раскрыла стоимость кроссоверов из новой М-линейки. Как предсказывали некоторые аналитики, новинки столичного автозавода не смогли порадовать доступными ценами. Стартовая стоимость кроссовера М70 составит 2 689 000, а модели М90 — 3 855 000 рублей. В целом ряде публикаций СМИ сообщается, что исходником младшей машины выступил переднеприводный MG HS, а более крупного варианта — полноприводный MG RX9.
Москвич М70
Москвич М70
© Москвич
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В базовой комплектации «Драйв» кроссовер «Москвич М70» готов предложить 1,5-литровый 150-сильный двигател и 7-ступенчатый «робот». В набор оснащения включены шесть подушек, набор обогревов, двухзонный климат-контроль, электрорегулировки водительского кресла, плюс панорамная крыша.

В исполнении «Ультра» двигатель другой — это двухлитровый трубомотор отдачей 200 л.с., с которым сочетается 9-диапазонный «автоматом» ZF. За 3 209 000 рублей покупатель получит большой тачскрин медиасистемы и 8 динамиками, камеры кругового обзора, а также электрорегулировки пассажирского кресла.

Москвич М70

© Москвич

«Москвич М90» располагает трёхрядным 7-местный салоном, а под его капотом скрывается вышеупомянутый двухлитровый агрегат. В единственной версии есть трёхзонный климат-контроль, вентиляция передних сидений, акустика именитой фирмы Bose и многое другое.

Москвич М90

© Москвич

