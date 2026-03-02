Новые модели «Москвича» действительно оказались дорогими

В базовой комплектации «Драйв» кроссовер «Москвич М70» готов предложить 1,5-литровый 150-сильный двигател и 7-ступенчатый «робот». В набор оснащения включены шесть подушек, набор обогревов, двухзонный климат-контроль, электрорегулировки водительского кресла, плюс панорамная крыша.

В исполнении «Ультра» двигатель другой — это двухлитровый трубомотор отдачей 200 л.с., с которым сочетается 9-диапазонный «автоматом» ZF. За 3 209 000 рублей покупатель получит большой тачскрин медиасистемы и 8 динамиками, камеры кругового обзора, а также электрорегулировки пассажирского кресла.