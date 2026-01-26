Новые тарифы 2026: выяснилось на сколько подорожал проезд по платным трассам России

Список магистралей, где проезд подорожал, включает ключевые трассы: М‑4 «Дон», М‑12 «Восток», ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога) и М‑11 «Нева» (новые тарифы здесь действуют с 12 января 2026 года).

Так, на трассе М-11 «Нева» поездка до аэропорта Шереметьево теперь стоит 645 рублей вместо прежних 570 рублей. Также пересмотрены тарифы на другие популярные участки этой магистрали, включая направления в Зеленоград и Солнечногорск.

Решение о возможном пересмотре стоимости на остальных платных дорогах будет принято позднее, по итогам анализа экономической ситуации. В «Автодоре» отметили, что значительный рост тарифов может привести к снижению интенсивности движения.

В настоящее время в России функционирует 14 платных дорог. Крупнейшей из них является магистраль М‑4 «Дон», протянувшаяся от Москвы до Новороссийска.

