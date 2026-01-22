Новый электрокар Volvo EX60 сможет проезжать 810 км

Для Volvo EX60 Cross Country будут доступны только двухмоторные силовые установки. Топовая P12 AWD имеет отдачу на уровне 680 л.с. (790 Н⋅м), а её запас хода равен 810 км, так как машина оснащена 117-киловаттной батареей.

На ступеньку нижу расположится исполнение P10 AWD, чья суммарная мощность составляет 510 л.с. (710 Н⋅м). При этом ёмкость тягового аккумулятора — 95 кВт⋅ч, которых хватает, чтобы проехать 660 км пути.

В гамме Volvo EX60 дополнительно присутствует заднеприводная модификация P6, располагающая следующими характеристиками: 374 л.с. (480 Н⋅м), 83 кВт⋅ч и 620 км. Это будет самый доступный вариант.

Из любопытного Volvo заявляет комплекс водительских ассистентов Navi Pilot Assisе, способный помогать водителю на скоростях до 130 км/ч. Также анонсирован голосовой помощник на базе Gemini от Google.