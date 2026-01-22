Новый электрокар Volvo EX60 сможет проезжать 810 км

Новый электрокар Volvo EX60 сможет проезжать 810 кмНо цены новинки будут раскрыты позднее
Для Volvo EX60 Cross Country будут доступны только двухмоторные силовые установки. Топовая P12 AWD имеет отдачу на уровне 680 л.с. (790 Н⋅м), а её запас хода равен 810 км, так как машина оснащена 117-киловаттной батареей.
На ступеньку нижу расположится исполнение P10 AWD, чья суммарная мощность составляет 510 л.с. (710 Н⋅м). При этом ёмкость тягового аккумулятора — 95 кВт⋅ч, которых хватает, чтобы проехать 660 км пути.
В гамме Volvo EX60 дополнительно присутствует заднеприводная модификация P6, располагающая следующими характеристиками: 374 л.с. (480 Н⋅м), 83 кВт⋅ч и 620 км. Это будет самый доступный вариант.
Из любопытного Volvo заявляет комплекс водительских ассистентов Navi Pilot Assisе, способный помогать водителю на скоростях до 130 км/ч. Также анонсирован голосовой помощник на базе Gemini от Google.
Ранее принадлежащая Geely шведская марка окончательно рассекретила новинку под индексом XC70, который раньше носила внедорожная версия универсала V70.