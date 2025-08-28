Представлен новый Volvo XC70: теперь это гибридный кроссовер

Volvo отмечает, что XC70 в новой ипостаси разработан для семей, стремящихся к «комфортному и спокойному образу жизни». Длина, ширина и высота кроссовера — 4815, 1890 и 1650 миллиметров соответственно при колесной базе 2895 миллиметров. То есть он на 137 миллиметров короче XC90. В багажнике умещается от 408 до 1456 литров груза.

Оформлен кроссовер лаконично: он получил заглушку спереди, как у электрокаров, безрамочные двери со скрытыми ручками и Т-образные дневные ходовые в форме «молотов Тора». Размерность колесных дисков — 19 либо 20 дюймов.