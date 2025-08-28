Представлен новый Volvo XC70: теперь это гибридный кроссовер

Представлен новый Volvo XC70: теперь это гибридный кроссоверПродажи стартуют в КНР, а позже он доберется до Европы
Volvo отмечает, что XC70 в новой ипостаси разработан для семей, стремящихся к «комфортному и спокойному образу жизни». Длина, ширина и высота кроссовера — 4815, 1890 и 1650 миллиметров соответственно при колесной базе 2895 миллиметров. То есть он на 137 миллиметров короче XC90. В багажнике умещается от 408 до 1456 литров груза.
Оформлен кроссовер лаконично: он получил заглушку спереди, как у электрокаров, безрамочные двери со скрытыми ручками и Т-образные дневные ходовые в форме «молотов Тора». Размерность колесных дисков — 19 либо 20 дюймов.
В салоне царит минимализм. На передней панели установлены большой центральный дисплей на 15,4 дюйма и цифровая приборная панель на 12,3. За доплату можно добавить проекционный дисплей. В отделке применено дерево, есть отсек для беспроводной зарядки смартфона и голосовой помощник на базе ИИ, а за звук отвечает система Harman Kardon.
В базе у XC70 передний привод и установка мощностью 318 лошадиных сил, разгоняющая его с места до 100 километров за восемь секунд. Батарея емкостью 21,2 киловатт-часа обеспечивает до 116 километров хода на электротяге. Вариант помощнее — гибрид отдачей до 462 сил, достигающий «сотни» за 5,3 секунды. Батарея здесь крупнее — 39,6 киловатт-часа. Без включения ДВС такой XC70 проедет до 200 километров, а совокупный запас хода достигнет 1200.
Больше о «технике» новинки Volvo обещает рассказать в сентябре, когда она окончательно выйдет на китайский рынок. Позже кроссовер появится и в Европе, но сроков шведы пока не раскрывают.