Представлен новый Volvo XC70: теперь это гибридный кроссовер

Volvo XC70 дебютировал в Китае: 462 силы и до 1200 километров хода. Принадлежащая Geely шведская марка окончательно рассекретила новинку под индексом XC70, который раньше носила внедорожная версия универсала V70. Теперь это кроссовер на новейшей платформе SMA (Super Hybrid Architecture) для подзаряжаемых гибридов. Самая мощная его установка выдает до 462 лошадиных сил, а запас хода только на электротяге достигает 200 километров. Цена для Китая сравнительно высокая — от 299 900 иен, или примерно 3,4 миллиона рублей, а потому XC70 эксклюзивом для Поднебесной не будет.
Volvo отмечает, что XC70 в новой ипостаси разработан для семей, стремящихся к «комфортному и спокойному образу жизни». Длина, ширина и высота кроссовера — 4815, 1890 и 1650 миллиметров соответственно при колесной базе 2895 миллиметров. То есть он на 137 миллиметров короче XC90. В багажнике умещается от 408 до 1456 литров груза.

Оформлен кроссовер лаконично: он получил заглушку спереди, как у электрокаров, безрамочные двери со скрытыми ручками и Т-образные дневные ходовые в форме «молотов Тора». Размерность колесных дисков — 19 либо 20 дюймов.

В салоне царит минимализм. На передней панели установлены большой центральный дисплей на 15,4 дюйма и цифровая приборная панель на 12,3. За доплату можно добавить проекционный дисплей. В отделке применено дерево, есть отсек для беспроводной зарядки смартфона и голосовой помощник на базе ИИ, а за звук отвечает система Harman Kardon.

В базе у XC70 передний привод и установка мощностью 318 лошадиных сил, разгоняющая его с места до 100 километров за восемь секунд. Батарея емкостью 21,2 киловатт-часа обеспечивает до 116 километров хода на электротяге. Вариант помощнее — гибрид отдачей до 462 сил, достигающий «сотни» за 5,3 секунды. Батарея здесь крупнее — 39,6 киловатт-часа. Без включения ДВС такой XC70 проедет до 200 километров, а совокупный запас хода достигнет 1200.

Больше о «технике» новинки Volvo обещает рассказать в сентябре, когда она окончательно выйдет на китайский рынок. Позже кроссовер появится и в Европе, но сроков шведы пока не раскрывают.