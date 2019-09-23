Новый Jaguar F-Type станет среднемоторным электрокаром

Как рассказал изданию Autocar бывший шеф-дизайнер марки Иэн Кэллум, новое поколение будет вдохновлено гибридным концепт-каром C-X75, который дебютировал в 2010 году на Парижском автосалоне. По его словам, сейчас руководство решает, какую именно силовую установку выбрать для нового F-Type, чтобы он мог составить конкуренцию Porsche 911.
Кэллум сказал, что основных вариантов сейчас два: полностью электрифицированная модель со средним расположением двигателя, и гибридная модификация с переднемоторной компоновкой на основе бензинового мотора V8.
Нынешнее поколение спорткара будет продаваться ближайшие три года, за которые он получит ряд обновлений. Однако, как ранее говорил Кэлуум, работа над новым поколением начнется «в ближайшее время».
Главной проблемой в разработке нового спорткара является высокая стоимость создания еще одной платформы — за последний финансовый квартал Jaguar Land Rover потерял почти 500 миллионов долларов, поэтому сейчас разрабатывать архитектуру с нуля или делать ее на заказ нерационально. А использование в качестве основы для нового F-Type концепции 2010 года поможет компании избежать новых трат.
В конце июля стало известно, что руководство концерна задумалось о переходе на моторы BMW — ранее компании уже договорились о сотрудничестве в сфере разработки электромобилей, однако британцы решили использовать также гибридные силовые установки и обычные ДВС. Таким образом, у компании появятся ресурсы для работы над электромоторами.