Новый Jaguar F-Type станет среднемоторным электрокаром

Как рассказал изданию Autocar бывший шеф-дизайнер марки Иэн Кэллум, новое поколение будет вдохновлено гибридным концепт-каром C-X75, который дебютировал в 2010 году на Парижском автосалоне. По его словам, сейчас руководство решает, какую именно силовую установку выбрать для нового F-Type, чтобы он мог составить конкуренцию Porsche 911.

Кэллум сказал, что основных вариантов сейчас два: полностью электрифицированная модель со средним расположением двигателя, и гибридная модификация с переднемоторной компоновкой на основе бензинового мотора V8.