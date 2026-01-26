Новый кроссовер Aito M6 протестировали в 44-градусный мороз

На опубликованных фото видно, что автомобиль скрыт камуфляжем, но различимы лидар на крыше, активные воздухозаборники и новые дверные ручки, соответствующие актуальным требованиям безопасности.

Новинка займёт место в модельной линейке между M5 и M7. Ожидается, что M6 будет крупнее M5, но компактнее флагмана M7. Машина получит мультимедийную систему Huawei и продвинутые системы помощи водителю (ADAS). Предполагается, что кроссовер предложат с гибридной и полностью электрической силовой установкой.

Ориентировочная цена Aito M6 в Китае составит от 2,5 до 3 млн рублей (230−280 тыс. юаней).

