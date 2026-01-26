Опубликовано 26 января 2026, 11:291 мин.
Новый кроссовер Aito M6 протестировали в 44-градусный мороз
Семейный кроссовер Aito M6 прошел испытания при экстремальных температурах . Совместная новинка компаний Huawei и Seres — семейный кроссовер Aito M6 — прошел зимние испытания при экстремальных температурах до -44°C. Тесты проводились перед дебютом модели, который намечен на Пекинский автосалон весной 2026 года. Об этом сообщает Sohu.
© Sohu
На опубликованных фото видно, что автомобиль скрыт камуфляжем, но различимы лидар на крыше, активные воздухозаборники и новые дверные ручки, соответствующие актуальным требованиям безопасности.
Новинка займёт место в модельной линейке между M5 и M7. Ожидается, что M6 будет крупнее M5, но компактнее флагмана M7. Машина получит мультимедийную систему Huawei и продвинутые системы помощи водителю (ADAS). Предполагается, что кроссовер предложат с гибридной и полностью электрической силовой установкой.
Ориентировочная цена Aito M6 в Китае составит от 2,5 до 3 млн рублей (230−280 тыс. юаней).
Источник:Sohu
Автор:Арина Лысенко