Новый кроссовер Zeekr получил три мотора на 1380 «лошадей»

Цены на старте продаж составляют в Китае от 329,8 тыс. юаней до 473,8 тыс. юаней (3,7−5,3 млн рублей). Длина автомобиля 5100 мм, колесная база — 3069 мм. Новинка представляет собой полноразмерный полноразмерный кроссовер, который лишь немного уступает флагманскому Zeekr 9X.

В дорогих комплектациях автомобиль получил задние кресла авиационного типа, с электроприводом наклона спинки и выдвижными подставками для ног. Тяговая батарея кроссовера поддерживает сверхбыструю зарядку: восполнить запас электричества от 20% до 80% можно за 9 минут. Запас хода на электричестве составляет до 410 км, а общий пробег с учетом работы ДВС — до 1416 км. Автомобиль снабжен адаптивным шасси с пневмоподвеской, меняющей степень демпфирования и дорожный просвет.

Zeekr 8X вместе с флагманским 9X готовят к скорому выходу на глобальные рынки: первые поставки за пределы Китая ожидаются уже в III квартале 2026 года.

Kia Carnival и автомобили Genesis отзовут из-за мощной утечки топлива Перечислены 10 японских автомобилей, которыми приятнее управлять, чем Porsche 911 Полноприводная Omoda C5 появилась в России