Опубликовано 21 марта 2026, 16:14
1 мин.

Новый Mitsubishi Triton Raider получил настройки для бездорожья

Пикап Mitsubishi Triton Raider прошел испытания в горах Австралии . Mitsubishi готовит пикап Triton Raider. Новый флагман получил внедорожные настройки и более мощные характеристики, ориентированные на суровые условия. Об этом сообщает Carscoops.
Mitsubishi Triton Raider
Mitsubishi Triton Raider
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Новая модель получила имя Raider и позиционируется как самый «внедорожный» в линейке. Вдохновением послужил раллийный Triton, победивший в прошлогоднем Asia Cross Country Rally.

Австралийские инженеры участвовали в разработке Triton Raider, делая акцент на адаптации к сложному рельефу страны. По данным Mitsubishi, заключительные испытания прошли в горах Флиндерс в Южной Австралии, где пикап подтвердил свои возможности в суровых условиях.

Единственное опубликованное тизерное изображение не отличается четкостью, но позволяет предположить, что Raider построен на базе Triton GSR. Визуальные отличия минимальны: наиболее заметная деталь — затемненная вставка в нижней части переднего бампера.

