Новый Mitsubishi Triton Raider получил настройки для бездорожья

Новая модель получила имя Raider и позиционируется как самый «внедорожный» в линейке. Вдохновением послужил раллийный Triton, победивший в прошлогоднем Asia Cross Country Rally.

Австралийские инженеры участвовали в разработке Triton Raider, делая акцент на адаптации к сложному рельефу страны. По данным Mitsubishi, заключительные испытания прошли в горах Флиндерс в Южной Австралии, где пикап подтвердил свои возможности в суровых условиях.

Единственное опубликованное тизерное изображение не отличается четкостью, но позволяет предположить, что Raider построен на базе Triton GSR. Визуальные отличия минимальны: наиболее заметная деталь — затемненная вставка в нижней части переднего бампера.

