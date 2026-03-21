Опубликовано 21 марта 2026, 13:52
В России резко выросли продажи новых гибридов

Автостат: продажи новых гибридов в России выросли на 85%. В январе и феврале 2026 года в России продали 7,9 тысячи новых подключаемых гибридов (PHEV). Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».
Гибрид Audi RS5 нового поколения
© Audi
Арина Лысенко
«Несмотря на общее падение рынка легковых автомобилей за это время (-3,9%), доля гибридов на нем сумела вырасти с 2,6% (по итогам двух месяцев 2025 года) до 4,9% (в январе — феврале 2026-го)», — сообщают эксперты.

Лидером среди гибридов по итогам января-февраля стал Voyah: продано 1756 автомобилей, доля — 22%. На втором месте Geely (1467 шт.), третью строчку занял прошлогодний лидер Lixiang (1050 шт.). В топ-5 также вошли Evolute и Lynk & Co.

В модельном рейтинге гибридов лидирует Voyah Free: за два месяца продано 1408 штук. В тройке также Evolute i-SPACE и новинка Geely EX5 EM-i. Интересно, что половина топа-10 — модели, которые год назад в России ещё не продавались.

Ранее Jaguar отменил разработку купе F-type ради неудачного ребрендинга.