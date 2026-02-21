Новый мотор от Geely и Renault удивил сверхнизким расходом топлива

Сейчас Horse Powertrain презентовала проект Horse 12 — это трёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,2 литра, что отличается «дизельной» степенью сжатия 17:1, а также вечатляющим показателем теплового коэффициента полезного действия — 44,2%.

По оценкам авторов проекта, автомобиль среднего класса, оборудованный такой установкой, будет расходовать всего 3,3 литра возобновляемого топлива на 100 км — этот оказатель сразу на 40% ниже результатов, который показывают современные машины.