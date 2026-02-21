Новый мотор от Geely и Renault удивил сверхнизким расходом топлива

Опубликовано 21 февраля 2026, 10:531 мин.
Новый мотор от Geely и Renault удивил сверхнизким расходом топливаАгрегат работает на полностью возобновляемом бензине Repsol
Компания Horse Powertrain презентовала новый двигатель. В 2024 году была создана компания Horse Powertrain, 45% которой принадлежит Geely, 45% - Renault Group, а 10% - Aramco, то есть государственной национальной нефтяной компании Саудовской Аравии. Фирму создали, что разрабатывать, производить и поставлять двигатели маркам Renault, Geely, Volvo, Nissan, Mitsubishi и Proton.
© Geely
Сейчас Horse Powertrain презентовала проект Horse 12 — это трёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,2 литра, что отличается «дизельной» степенью сжатия 17:1, а также вечатляющим показателем теплового коэффициента полезного действия — 44,2%.
По оценкам авторов проекта, автомобиль среднего класса, оборудованный такой установкой, будет расходовать всего 3,3 литра возобновляемого топлива на 100 км — этот оказатель сразу на 40% ниже результатов, который показывают современные машины.
