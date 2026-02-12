Новости
В Белоруссии Geely Monjaro стоит на 1,3 млн рублей дешевле, чем в России

Не считая дополнительных выгод за сдачу старого автомобиля
Большая разница: Motor сравнил цены Geely Monjaro в России и Белоруссии. Редакция журнала Motor, изучив официальные прайс-листы, выяснила, что белорусские автомобилисты могут приобрести флагманскую модель китайской марки существенно дешевле, чем россияне. Но купить машину в соседней стране наши соотечественники не смогут.
Алексей Кованов
Как выяснил журнал Motor, в соседней стране новый кроссовер можно купить по цене от 115 900 белорусских рублей — это 3 110 000 российских. Столько стоит вариант с 238-сильным двухлитровым турбомотором в комплектации Luxury plus, учитывая 1000 белорусских рублей прямой скидки, которую предоставляют дилеры.

В России аналогичный автомобиль предлагается продавцами за 4 549 990 рублей, не считая скидки в размере 100 000. Таким образом, итоговая цена составляет 4 449 900 рублей. Таким образом, разница между двумя странами достигает 1 339 900 рублей при одинаковом оснащении комплектаций.

Между тем, в Белоруссии наладили выпуск грузовых фургонов Geely. На выбор есть несколько конфигураций от L1H1 до L3H3, чья вместимость варьируется от 6,95 до 13 м³.