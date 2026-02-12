В Белоруссии Geely Monjaro стоит на 1,3 млн рублей дешевле, чем в России

Как выяснил журнал Motor, в соседней стране новый кроссовер можно купить по цене от 115 900 белорусских рублей — это 3 110 000 российских. Столько стоит вариант с 238-сильным двухлитровым турбомотором в комплектации Luxury plus, учитывая 1000 белорусских рублей прямой скидки, которую предоставляют дилеры.

В России аналогичный автомобиль предлагается продавцами за 4 549 990 рублей, не считая скидки в размере 100 000. Таким образом, итоговая цена составляет 4 449 900 рублей. Таким образом, разница между двумя странами достигает 1 339 900 рублей при одинаковом оснащении комплектаций.