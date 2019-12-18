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14:31

Новый Seat Leon: детали внешности и интерьер

Модель следующего поколения рассекретят в январе

Алексей Носаченко
Испанская марка Seat, входящая в состав группы Volkswagen, опубликовала тизер и назвала дату дебюта модели Leon нового поколения. Судя по видео, особенностью хэтчбека станет опоясывающая салон контурная подсветка.

Новый Seat Leon получит адаптивные светодиодные фары, динамические указатели поворота и задние фонари, соединенные светящейся полосой. Частью новой «осветительной концепции» также станет приветственная проекция слова Hola! (в переводе с испанского «Привет!») после разблокировки дверей.

В салоне: новая мультимедийная система с большим экраном, электронная приборка и контурная подсветка салона. Она проходит тонкой светодиодной полоской по передней панели и дверям. Эта технология — собственная разработка технического центра Seat в Мартореле.

По предварительной информации, в гамме двигателей нового «Леона» будут бензиновые наддувные двигатели объемом 1.0-2.0 литра, а также дизель 2.0 TDI EA288 Evo (136-204 силы). Кроме того, ожидается появление подзаряжаемого и умеренного гибридов.

Нынешний Leon — уже третье поколение модели. Он выпускается с 2012 года и построен на платформе MQB.

Публичная презентация Seat Leon следующего поколения пройдет 28 января 2020 года.