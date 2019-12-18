Новый Seat Leon: детали внешности и интерьер

Новый Seat Leon получит адаптивные светодиодные фары, динамические указатели поворота и задние фонари, соединенные светящейся полосой. Частью новой «осветительной концепции» также станет приветственная проекция слова Hola! (в переводе с испанского «Привет!») после разблокировки дверей.

В салоне: новая мультимедийная система с большим экраном, электронная приборка и контурная подсветка салона. Она проходит тонкой светодиодной полоской по передней панели и дверям. Эта технология — собственная разработка технического центра Seat в Мартореле.