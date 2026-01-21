Новый седан Toyota Platinum 7 с креслами невесомости появится в продаже

Цена базовой версии, как ожидается, составит около 2,2 млн рублей, что позиционирует модель в сегменте «люксовых» электрокаров. Автомобиль отличается насыщенным оснащением. В стандартное оборудование входит информационно-развлекательная система на Harmony OS 5.0, голосовой помощник с поддержкой многозонного распознавания речи и кресла с эффектом невесомости, функциями вентиляции, подогрева и массажа. Система может запоминать предпочтения разных членов семьи. Автомобиль также получил систему интеллектуального вождения от компании Momenta.

Электрокар был разработан инженерной командой Toyota China, а производство организуется на совместном предприятии GAC-Toyota. Модель оснащена двухмоторной электроприводной системой Huawei Drive One мощностью 281 л.с. Кроме того, автомобиль использует LFP-батареи производства Sinosvolt.

Особенностью модели стала двухкамерная пневматическая подвеска, которая может сканировать дорожное покрытие и адаптироваться к нему. Максимальная скорость автомобиля составляет 180 км/ч. Также будет доступно семь цветов кузова.

Ранее сообщалось, что Toyota перейдет на выпуск автомобилей из отходов.