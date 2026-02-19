Новый удар по планам Volkswagen: запуск бренда Scout отложили на год

На официальном сайте компании Scout указано, что начало производства намечено на 2027 год. Однако есть пометка о том, что срок может быть изменен под влиянием различных факторов.

На данный момент у бренда есть около 150 тыс. возвратных депозитов на будущие модели. Речь идет об электрическом внедорожнике Scout Traveler и пикапе Scout Terra.

Обе модели будут доступны с электрическими силовыми установками с запасом хода около 563 км. Версия с увеличенным запасом хода сможет проехать более 805 км.

