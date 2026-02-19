Опубликовано 19 февраля 2026, 11:201 мин.
Новый удар по планам Volkswagen: запуск бренда Scout отложили на год
Volkswagen отложил запуск внедорожного бренда Scout на год из-за технических проблем. Хотя детали не разглашаются, задержка также может быть связана с финансовыми аспектами проекта. В компании Scout официально не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.
© Carscoops
На официальном сайте компании Scout указано, что начало производства намечено на 2027 год. Однако есть пометка о том, что срок может быть изменен под влиянием различных факторов.
На данный момент у бренда есть около 150 тыс. возвратных депозитов на будущие модели. Речь идет об электрическом внедорожнике Scout Traveler и пикапе Scout Terra.
Обе модели будут доступны с электрическими силовыми установками с запасом хода около 563 км. Версия с увеличенным запасом хода сможет проехать более 805 км.
