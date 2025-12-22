Новый внедорожник выйдет одновременно под марками JAC и Sollers

Новый внедорожник выйдет одновременно под марками JAC и SollersЭто полноразмерный SUV, который должен получить индекс JS9.
Важно отметить, что оба этих автомобиля будут также продаваться под российской маркой Sollers, а их выпуском займётся Ульяновский автозавод, который ради этих проектов сейчас переживает серьёзную модернизацию.
Более того, сборка пикапа началась несколько месяцев назад. Как маркетологи отечественной и китайской марок планируют «разводить» продукты между разными нишами, всё ещё остаётся загадкой.
Для сборки JAC JS9 (и его родственника) построили новый конвейер. У внедорожника будет несколько отличий от исходного пикапа: оригинальный салон, а также собственные калибровки двигателя.
Между тем, грузовик УАЗ «Профи» оснастили российско-китайским дизелем. Двухлитровый двигатель, разработанный фирмой JAC, выдаёт 136 л.с. максимальной мощности и 320 Н·м крутящего момента.