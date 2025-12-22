Новости
Новый внедорожник выйдет одновременно под марками JAC и Sollers

Это полноразмерный SUV, который должен получить индекс JS9.
Марка JAC выедет на рынок РФ новые модели. В наступающем январе россияне увидят обновлённую версию пикапа пикапа JAC Т9. В нынешнем виде рамный автомобиль имеет пружинная двухрычажку спереди и рессорную схему сзади, но вскоре машина получит многорычажную подвеску. В третьем квартале выйдет внедорожник JAC JS9.
© Sollers
Алексей Кованов
Важно отметить, что оба этих автомобиля будут также продаваться под российской маркой Sollers, а их выпуском займётся Ульяновский автозавод, который ради этих проектов сейчас переживает серьёзную модернизацию.

Более того, сборка пикапа началась несколько месяцев назад. Как маркетологи отечественной и китайской марок планируют «разводить» продукты между разными нишами, всё ещё остаётся загадкой.

Для сборки JAC JS9 (и его родственника) построили новый конвейер. У внедорожника будет несколько отличий от исходного пикапа: оригинальный салон, а также собственные калибровки двигателя.

Между тем, грузовик УАЗ «Профи» оснастили российско-китайским дизелем. Двухлитровый двигатель, разработанный фирмой JAC, выдаёт 136 л.с. максимальной мощности и 320 Н·м крутящего момента.