Новый внедорожник выйдет одновременно под марками JAC и Sollers

Важно отметить, что оба этих автомобиля будут также продаваться под российской маркой Sollers, а их выпуском займётся Ульяновский автозавод, который ради этих проектов сейчас переживает серьёзную модернизацию.

Более того, сборка пикапа началась несколько месяцев назад. Как маркетологи отечественной и китайской марок планируют «разводить» продукты между разными нишами, всё ещё остаётся загадкой.

Для сборки JAC JS9 (и его родственника) построили новый конвейер. У внедорожника будет несколько отличий от исходного пикапа: оригинальный салон, а также собственные калибровки двигателя.