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Опубликовано 25 февраля 2025, 21:21
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Нюрбургринг закрыли для мотоциклов: совместные трек-дни в прошлом

Легендарная трасса была вынуждена пойти на беспрецедентные меры
Нюрбургринг закрыли для мотоциклов: совместные трек-дни в прошлом. В социальных сетях автодрома сделали заявление, что отныне на Северной петле автомобили и мотоциклы будут строго разделены. Ограничения введены в угоду безопасности: из-за риска недопонимания и различной динамики вождения двух- и четырёхколёсных транспортных средств было решено запретить байкерам принимать участие в так называемых «туристических» сессиях.
Нюрбургринг закрыли для мотоциклов: совместные трек-дни в прошлом
© BMW
Сергей Ильин

С 2025 года байкерам не удастся выехать на Северную петлю на своем мотоцикле и «погоняться» с автомобилями. «Совместные» трек-дни возможны только на малом кольце Нюрбургринга, на котором в последние годы проводили Гран-при Формулы-1. Выезд мотоциклов на Нюрбургринг будет происходить в заранее определённые дни, когда на треке не будет автомобилей.

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Из-за разного уровня динамики и подготовки водителей совместные сессии приводили к трагическим инцидентам. В 2021 году один человек погиб, а семеро оказались в больнице, в 2023 году два сотрудника Goodyear погибли во время тестовых заездов. Оба раза смертельные аварии случались с байкерами, и в целом пилоты двухколёсного транспорта более уязвимы на опасной трассе.

Представитель Нюрбургринга подчеркнул, что мотоциклисты смогут выезжать на трассу во время организованных трек-дней, а обладатели сезонных абонементов смогут либо вернуть деньги, либо перебраться на трассу Гран-при Нюрбургринга. Как беспрецедентный шаг организаторов повлияет на статистику безопасности на автодроме ещё предстоит выяснить.

Источник:Road & Track
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Мотоциклы
#Нюрбургринг