Нюрбургринг закрыли для мотоциклов: совместные трек-дни в прошлом

Из-за разного уровня динамики и подготовки водителей совместные сессии приводили к трагическим инцидентам. В 2021 году один человек погиб, а семеро оказались в больнице, в 2023 году два сотрудника Goodyear погибли во время тестовых заездов. Оба раза смертельные аварии случались с байкерами, и в целом пилоты двухколёсного транспорта более уязвимы на опасной трассе.