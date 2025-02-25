Нюрбургринг закрыли для мотоциклов: совместные трек-дни в прошлом

Нюрбургринг закрыли для мотоциклов: совместные трек-дни в прошломЛегендарная трасса была вынуждена пойти на беспрецедентные меры
С 2025 года байкерам не удастся выехать на Северную петлю на своем мотоцикле и «погоняться» с автомобилями. «Совместные» трек-дни возможны только на малом кольце Нюрбургринга, на котором в последние годы проводили Гран-при Формулы-1. Выезд мотоциклов на Нюрбургринг будет происходить в заранее определённые дни, когда на треке не будет автомобилей.
Из-за разного уровня динамики и подготовки водителей совместные сессии приводили к трагическим инцидентам. В 2021 году один человек погиб, а семеро оказались в больнице, в 2023 году два сотрудника Goodyear погибли во время тестовых заездов. Оба раза смертельные аварии случались с байкерами, и в целом пилоты двухколёсного транспорта более уязвимы на опасной трассе.
Представитель Нюрбургринга подчеркнул, что мотоциклисты смогут выезжать на трассу во время организованных трек-дней, а обладатели сезонных абонементов смогут либо вернуть деньги, либо перебраться на трассу Гран-при Нюрбургринга. Как беспрецедентный шаг организаторов повлияет на статистику безопасности на автодроме ещё предстоит выяснить.