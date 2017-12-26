Десятиминутная подборка аварийных ситуаций, в которых все закончилось хорошо

Пульс

Видео: счастливчики «Ринга», которые должны были врезаться, но не врезались

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26 декабря 2017

В Сети появилось десятиминутное видео, в котором собраны происшествия на Нюрбургринге, по счастливой случайности не закончившиеся авариями. Ролик опубликован на канале EMS Nordschleife TV в YouTube.

В подборке можно увидеть много BMW, «горячих» хэтчбеков, Porsche, классических гоночных машин, а также не совсем подготовленных для «Северной петли» моделей. Например, минивэн Ford Galaxy.

Ролик с YouTube-канала EMS Nordschleife TV

Ранее также появилось часовое видео, в котором собраны самые зрелищные аварии, случившиеся на Нюрбургринге в 2017 году. В него попали аварии гоночных и дорожных машин, а также мотоциклов.

Когда авария — это красиво

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Нюрбургринг
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