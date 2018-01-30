Экс-инженеры Google разработают фургон будущего для доставки товаров

Стартап Nuro, основанный двумя экс-инженерами Google, намерен разработать новый тип транспортных средств, которые будет использоваться для решения проблемы «последней мили» при доставке товаров. Как будут выглядеть такие беспилотники должен показать прототип R1. Об этом сообщает The Verge.

Термин последняя миля используется для описания перемещение людей и товаров из транспортного узла в конечный пункт назначения.

Nuro R1 представляет собой грузовой шаттл, оборудованный лазерными дальномерами, камерами и ультразвуковыми сенсорами. У автомобиля нет ни сиденья, ни каких-либо других привычных органов управления: руля или педалей. Из-за своих размеров беспилотник может легко маневрировать в потоке.

Фото с сайте The Verge.

Предполагается, что уведомлять клиентов о прибытии беспилотника будет специальное приложение. Для борьбы с воровством посылок или других товаров компания намерена использовать технологию распознования лиц.

В компании утверждают, что транспортное средство спроектировано для удаленного управления, однако им еще предстоит решить проблему задержек при прохождении сигнала. Для сбора данных и оптимизации маршрутов Nuro использует шесть машин с автопилотом, которые передают информацию в бортовые системы прототипов.

Тестирования беспилотников Nuro на дорогах общего пользования запланировано на текущий год. Для этого компания уже получила разрешение Департамента транспортных средств штата Калифорния. Помимо этого, старап ведет переговоры с потенциальными партнерами: курьерскими службами и ритейлерами.

Ранее компания Toyota представила на CES концепт беспилотной платформы-сервиса e-Palette. Она станет частью экосистемы, состоящей из аппаратных и программных решений, и может использоваться для доставки грузов и в сервисах райдшеринга.