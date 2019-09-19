Самое «сладкое» ДТП года: на трассе перевернулся грузовик с «Нутеллой»

Как сообщила изданию Detroit Free Press полиция штата, легковушка, которая ехала перед грузовиком, резко затормозила, вынудив водителя фуры тоже ударить по тормозам. В результате ее занесло и, ударившись о бетонное заграждение, она опрокинулась, полностью перекрыв все полосы в своем направлении.
Detroit Free Press
Полицейским пришлось остановить движение машин по трассе на два с половиной часа, пока ликвидировали последствия аварии. Водитель в результате аварии не пострадал, а вот сладкий груз отправится в утиль — от удара грузовику пробило бензобак и на трассу вылилось около 150 литров дизеля.
В начале августа в Германии произошло еще одно ДТП с участием фуры, которая перевозила ящики с пивом. При погрузке их не закрепили должным образом, и когда водитель грузовика съезжал с трассы, бутылки вылетели из кузова. В общей сложности, пострадали 10 000 бутылок, а на ликвидацию аварии потратили порядка шести часов.