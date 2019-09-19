Самое «сладкое» ДТП года: на трассе перевернулся грузовик с «Нутеллой»

В начале августа в Германии произошло еще одно ДТП с участием фуры, которая перевозила ящики с пивом. При погрузке их не закрепили должным образом, и когда водитель грузовика съезжал с трассы, бутылки вылетели из кузова. В общей сложности, пострадали 10 000 бутылок, а на ликвидацию аварии потратили порядка шести часов.