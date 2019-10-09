Белка превратила моторный отсек Kia Sorento в склад с орехами

Владелицы внедорожника ехала по делам, как вдруг заметила странный запах гари в салоне и услышала сильный гремящий звук. Она позвонила мужу и тот посоветовал остановиться на обочине, чтобы открыть капот и посмотреть, что происходит. Женщина так и сделала, а в ответ на вопрос мужа, что случилось с машиной, отправила ему фотографию моторного отсека, который был завален грецкими орехами вперемешку со мхом.

Мужчина попросил жену подождать его и приехал на помощь. Как он написал у себя на фейсбуке, он убрал из моторного отсека больше двухсот орехов, прежде чем они рискнули еще раз запустить двигатель и доехать до сервиса.