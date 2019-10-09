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18:33

Белка превратила моторный отсек Kia Sorento в склад с орехами

Под капотом внедорожника нашли больше 200 грецких орехов и кучу мха

Жительница американского города Питтсбург, штат Пенсильвания, обнаружила под капотом своего Kia Sorento целый склад орехов, который в преддверии зимы организовали белки.

Владелицы внедорожника ехала по делам, как вдруг заметила странный запах гари в салоне и услышала сильный гремящий звук. Она позвонила мужу и тот посоветовал остановиться на обочине, чтобы открыть капот и посмотреть, что происходит. Женщина так и сделала, а в ответ на вопрос мужа, что случилось с машиной, отправила ему фотографию моторного отсека, который был завален грецкими орехами вперемешку со мхом.

Мужчина попросил жену подождать его и приехал на помощь. Как он написал у себя на фейсбуке, он убрал из моторного отсека больше двухсот орехов, прежде чем они рискнули еще раз запустить двигатель и доехать до сервиса.

В середине августа в Сети опубликовали видео c Chevrolet Malibu, который осы превратили в одно большое гнездо. Насекомые устроили гнезда буквально на всех поверхностях автомобиля за исключением водительского кресла.