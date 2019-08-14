Видео: осы превратили Chevrolet Malibu в гигантский улей

Изначально владелец думал, что в его автомобиле завелись медоносные пчелы. Проблема с разрушением пчелиных ульев стоит довольно остро, поэтому он попросил спасателей снять улей и переместить его в более подходящее место.

Однако, когда приехали спасатели, выяснилось, что автомобиль захватили вовсе не пчелы, а обычные осы. На ролике, который опубликован на канале Stinger Creations, видно, что насекомые захватили весь салон за исключением водительского кресла.