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Видео: осы превратили Chevrolet Malibu в гигантский улей

Для ликвидации пришлось вызывать спасателей

Владелец Chevrolet Malibu обнаружил в салоне своего автомобиля гигантский улей. Мужчине пришлось вызывать бригаду спасателей, чтобы ликвидировать его.

Изначально владелец думал, что в его автомобиле завелись медоносные пчелы. Проблема с разрушением пчелиных ульев стоит довольно остро, поэтому он попросил спасателей снять улей и переместить его в более подходящее место.

Однако, когда приехали спасатели, выяснилось, что автомобиль захватили вовсе не пчелы, а обычные осы. На ролике, который опубликован на канале Stinger Creations, видно, что насекомые захватили весь салон за исключением водительского кресла.

Приехавший на вызов мужчина разрушил несколько гнезд, а затем сел в автомобиль за руль. Автор видео заснял своего напарника, которого полностью облепили осы, а заодно показал то, что раньше было салоном Chevrolet Malibu.

В конце июля компания Bentley объявила, что займется выпуском меда. Британский производитель люксовых автомобилей установил на периферии своего кампуса в Крю два улья на 120 тысяч медоносных пчел. До конца лета представители марки планируют собрать около 30 килограммов меда.