Видео: осы превратили Chevrolet Malibu в гигантский улей

Изначально владелец думал, что в его автомобиле завелись медоносные пчелы. Проблема с разрушением пчелиных ульев стоит довольно остро, поэтому он попросил спасателей снять улей и переместить его в более подходящее место.
Однако, когда приехали спасатели, выяснилось, что автомобиль захватили вовсе не пчелы, а обычные осы. На ролике, который опубликован на канале Stinger Creations, видно, что насекомые захватили весь салон за исключением водительского кресла.
Приехавший на вызов мужчина разрушил несколько гнезд, а затем сел в автомобиль за руль. Автор видео заснял своего напарника, которого полностью облепили осы, а заодно показал то, что раньше было салоном Chevrolet Malibu.
В конце июля компания Bentley объявила, что займется выпуском меда. Британский производитель люксовых автомобилей установил на периферии своего кампуса в Крю два улья на 120 тысяч медоносных пчел. До конца лета представители марки планируют собрать около 30 килограммов меда.