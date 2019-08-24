Жителей Нью-Йорка заставляют платить за новые номера

В Нью-Йорке грядёт обновление автомобильных номеров: для выбора одного из пяти вариантов дизайна власти организовали для жителей штата открытое голосование в интернете. Однако американцы вместо того, чтобы проголосовать за самые красивые таблички, обвинили правительство штата в попытке в очередной раз нажиться на простых гражданах. Дело в том, что владельцам автомобилей старше 10 лет придётся в обязательном порядке сменить номера на новые и заплатить за это 25 долларов.