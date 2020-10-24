Новой датой открытия выставки объявили 2 апреля 2021 года, а теперь, как сообщает издание Automotive News, Нью-Йоркский автосалон в очередной раз перенесли — на сей раз на 20-29 августа. Для прессы двери выставочного центра традиционно откроются на день раньше, причём к тому времени конференц-центр обещают расширить ещё на девять тысяч квадратных метров. Автосалон в Нью-Йорке является одним из старейших в мире и проводился на регулярной основе с 1900 года.