Обновлен главный китайский конкурент Tesla Model Y

Изменение схемы привода — главное техническое изменение. Обновленный Atto 3 согласно документам, опубликованным министерством промышленности и информационных технологий Китая, будет снабжен синхронным электромотором с постоянными магнитами, устанровленном на задней оси. Доступны два варианта мощности — на 272 л.с. или 326 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч.

Батарея — по-прежнему литий-железо-фосфатная (LFP) от подразделения FinDreams. Ее емкость в документах не указана, однако китайские СМИ предполагают, что кроссовер может получить аккумулятор второго поколения с поддержкой технологии сверхбыстрой зарядки, позволяющей восполнить заряд с 10% до 70% всего за пять минут. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Кроссовер заметно прибавил в размерах. Длина обновленной версии составляет 4665 мм, что на несколько сантиметров больше предшественника. Колесная база выросла до 2770 мм. Внешность изменилась в соответствии с новым фирменным стилем: появились более узкие фары, иная решетка радиатора и видоизмененные бамперы.

Кроме того, в оснащение добавят новые опции. В документации упоминается возможность установки лидара (лазерного радара) на крыше, а также дополнительных радаров и камер в переднем бампере и зеркалах — это говорит о появлении более продвинутого комплекса систем помощи водителю.

Новинка уже проходит процедуру сертификации. Ожидается, что предзаказы в Китае могут открыться ближе к середине года. Atto 3 является одной из ключевых экспортных моделей BYD, поэтому вслед за внутренним рынком обновленная версия, вероятно, появится и в других странах. Среди конкурентов BYD Atto 3 — Tesla Model Y, а также китайские Geely Galaxy E5 и GAC Aion Aion Y. Исторически Atto 3 был одним из наиболее экспортируемых электромобилей BYD, что помогло бренду закрепиться в Европе, Юго-Восточной Азии и Австралии.

