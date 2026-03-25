Опубликовано 25 марта 2026, 12:57
1 мин.

Обновленный Geely Monjaro в базовой версии вышел на российский рынок

В РФ начались продажи обновленного Geely Monjaro в базовой версии за 4,6 млн рублей. Базовая версия модели «Люкс» (Luxury) получила расширенный список оснащения. В него вошли 19-дюймовые диски в обновленном дизайне, трехзонный климат-контроль, механическая регулировка положения спинки заднего дивана, а также кресло водителя с вентиляцией и аудиосистема с восемью динамиками, сообщает пресс-служба Geely.
Geely Monjaro
© Geely
Алексей Морозов
Особое внимание уделено безопасности: автомобиль оснащен комплексом систем помощи водителю ADAS, включающим предупреждение и предотвращение фронтального столкновения, удержание в полосе движения и распознавание дорожных знаков.

В оснащение кроссовера Geely Monjaro также входит полностью светодиодная оптика и панорамная крыша с электролюком. Интерьер выполнен в черной экокоже и замше, дополнен атмосферной подсветкой салона, а обивка потолка из замши выдержана в темных тонах. Кресло водителя с памятью настроек имеет электрорегулировку в восьми направлениях и четырехпозиционную регулировку поясничного упора. Переднее пассажирское сиденье также оснащено электрорегулировкой.

Базовый Monjaro получил адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфона и медиасистему с тремя экранами. Предусмотрен и зимний пакет, включающий подогрев всех кресел, рулевого колеса и лобового стекла.

Все версии Geely Monjaro оснащаются 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 238 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором и системой полного привода.

Источник:Пресс-служба Geely
Автор:Алексей Морозов
