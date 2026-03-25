Обновленный Geely Monjaro в базовой версии вышел на российский рынок

Особое внимание уделено безопасности: автомобиль оснащен комплексом систем помощи водителю ADAS, включающим предупреждение и предотвращение фронтального столкновения, удержание в полосе движения и распознавание дорожных знаков.

В оснащение кроссовера Geely Monjaro также входит полностью светодиодная оптика и панорамная крыша с электролюком. Интерьер выполнен в черной экокоже и замше, дополнен атмосферной подсветкой салона, а обивка потолка из замши выдержана в темных тонах. Кресло водителя с памятью настроек имеет электрорегулировку в восьми направлениях и четырехпозиционную регулировку поясничного упора. Переднее пассажирское сиденье также оснащено электрорегулировкой.

Базовый Monjaro получил адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфона и медиасистему с тремя экранами. Предусмотрен и зимний пакет, включающий подогрев всех кресел, рулевого колеса и лобового стекла.

Все версии Geely Monjaro оснащаются 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 238 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором и системой полного привода.

Ранее «Руссо-Балт» рассказал про трансмиссию нового кроссовера.