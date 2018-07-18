Внедорожник остался без дизельного мотора

Пульс

Обновленный Jeep Cherokee для России: названы моторы и цены

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18 июля 2018

Компания Jeep опубликовала российский цены на обновленный внедорожник Cherokee. Модель лишилась дизельного двигателя и подорожала. Если раньше автомобиль можно было купить минимум за 1,9 миллиона рублей (без учета скидок), то теперь он обойдется в 2,25 миллиона рублей.

[Тест-драйв: Jeep Cherokee Trailhawk против Subaru Outabck](https://motor.ru/testdrives/dirtandpain.htm)

Тест-драйв: Jeep Cherokee Trailhawk против Subaru Outabck

На российском рынке внедорожник предлагается с теми же бензиновыми моторами, что и дорестайлинговый «Чероки». Модель доступна со 177-сильной «четверкой» объемом 2,4 литра и 272-сильным шестицилиндровым мотором 3.2. Оба агрегата работают в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Базовый вариант – переднеприводный. Остальные машины предлагаются с полноприводной трансмиссией.

Цены на Jeep Cherokee

Sport Longitude Trailhawk Limited Overland
2.4L FWD 2 255 000 -- -- -- --
2.4L AWD (Jeep Active Drive I) -- 2 650 000 -- -- --
3.2L 4WD (Jeep Active Drive Lock) -- -- 3 050 000 -- --
3.2L AWD (Jeep Active Drive I) -- -- -- 3 030 000 3 360 000

Самый доступный вариант «Чероки» называется Sport. В оснащение модели входят светодиодные фары и фонари, кондиционер, подогрев передних сидений, круиз-контроль, обогрев руля и зоны покоя «дворников», а также мультимедийная система с семидюймовым дисплеем.

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Также у модели есть комплектация Trailhawk, которая оснащается специальным внедорожным пакетом. Он предполагает увеличенный дорожный просвет (с 201 до 221 миллиметра), блокировку заднего моста, защиту топливного бака, передней подвески и трансмиссии. Стоит такая машина 3 050 000 рублей.

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Топовый вариант – Overland – получит отделку салона кожей (в том числе передней панели), вентиляцию передних кресел, мультимедийную систему с 8,4-дюймовым экраном и навигацией, электропривод двери багажника. Этот вариант обойдется в 3 360 000 рублей.

Поставлять в Россию дорестайлинговый «Чероки» прекратили в прошлом году.

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Теги:
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