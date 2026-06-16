Обновленный кроссовер Lixiang L6 выйдет на рынок в июле

Согласно данным из китайского реестра транспортных средств, емкость аккумулятора вырастет с 36,8 до 51 кВт·ч, а запас хода гибрида вырастет с 182 до 234 км, что почти на 30% больше, чем у текущей версии. Это существенный шаг вперед для использования кроссовера без задействования бензинового двигателя в ежедневном режиме. Прежняя версия обеспечивала запас хода на электротяге не более 212 км. Максимальная скорость также вырастет до 200 км/ч.

Второе важное изменение касается систем помощи водителю. Lixiang L6 получит возможность установки четырех лидаров. Один из них будет расположен на крыше, а еще три смонтированы по бокам и сзади, что обеспечит круговой обзор и приблизит функциональность автопилота к флагманской модели бренда, L9.

Внешность будет обновлена в соответствии с новейшим фирменным стилем бренда, а традиционные ручки дверей уступят место полускрытым. Размеры кузова практически не изменились, за исключением длины, которая выросла на 10 мм (до 4935 мм). Под капотом автомобиля по-прежнему бензиновый турбомотор 1.5, который обеспечивает зарядку тяговой батареи, а в движение автомобиль приводится электромоторами.

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