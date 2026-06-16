Раскрыты главные характеристики нового поколения BMW X5
Главная новость заключается в том, что X5 пятого поколения будет первым серийным BMW, который предложат с пятью разными типами силовых установок. В линейку войдут бензиновые и дизельные версии с 48-вольтовым мягким гибридом, подзаряжаемые гибриды (PHEV) и долгожданный полностью электрический BMW iX5. А в 2028 году к ним присоединится первый в истории марки серийный водородный автомобиль — BMW iX5 Hydrogen.
Электрический флагман iX5 60 xDrive использует новейшую технологию eDrive шестого поколения с 800-вольтовой архитектурой и цилиндрическими ячейками в тяговой батарее. Ее полезная емкость составляет 144 кВт·ч для рынка США и 141 кВт·ч для Европы. Это самая большая высоковольтная батарея, которую когда-либо устанавливали на электромобили BMW. Два электромотора на передней и задней осях выдают суммарно 578 л.с.
Главное ноу-хау всей линейки — блок управления Heart of Joy. Взятый из технологий Neue Klasse, он работает в десять раз быстрее предыдущих систем и управляет двигателем, тормозами, подруливанием и рекуперацией за миллисекунды. Кроме того, X5 получит новые системы помощи водителю второго уровня с функциями автопилота на трассе и в городе, а также парковочные ассистенты, которые запоминают до 600 м маршрута и адаптируются к препятствиям на ходу. В продаже автомобиль появится осенью 2026 года.
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