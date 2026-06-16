Раскрыты главные характеристики нового поколения BMW X5

Главная новость заключается в том, что X5 пятого поколения будет первым серийным BMW, который предложат с пятью разными типами силовых установок. В линейку войдут бензиновые и дизельные версии с 48-вольтовым мягким гибридом, подзаряжаемые гибриды (PHEV) и долгожданный полностью электрический BMW iX5. А в 2028 году к ним присоединится первый в истории марки серийный водородный автомобиль — BMW iX5 Hydrogen.

Электрический флагман iX5 60 xDrive использует новейшую технологию eDrive шестого поколения с 800-вольтовой архитектурой и цилиндрическими ячейками в тяговой батарее. Ее полезная емкость составляет 144 кВт·ч для рынка США и 141 кВт·ч для Европы. Это самая большая высоковольтная батарея, которую когда-либо устанавливали на электромобили BMW. Два электромотора на передней и задней осях выдают суммарно 578 л.с.