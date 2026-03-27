Вышел на рынок электрокар BYD, который заряжается со скоростью заправки на АЗС

Новинка доступна в четырех комплектациях по цене от 151,9 тыс. юаней до 179,9 тыс. юаней (от 1,8 млн рублей до 2 млн рублей) Автомобиль предлагается в двух вариантах запаса хода по циклу CLTC: 620 км и 710 км.

Главная техническая особенность — использование аккумулятора Short Blade Battery 2.0 (второе поколение фирменных LFP-батарей). Емкость составляет 68,4 кВт·ч для младших версий и 82,7 кВт·ч для старших. Привод у автомобиля задний, с одним электромотором. Мощность — 326 л.с. или 367 л.с. в зависимости от версии. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Внешне Song Ultra выделяется минималистичным дизайном передней части с полосой дневных ходовых огней во всю ширину. В салоне — 15-дюймовый вращающийся экран мультимедиа, виртуальная приборная панель на 10 дюймов и проекционный дисплей.

Список оснащения включает кресла с вентиляцией и массажем, также передние и задние сиденья можно разложить в ровную поверхность длиной 1,8 м. Объем основного багажного отсека — 730 л с возможностью расширения до 1659 л, предусмотрен и дополнительный 150-литровый передний багажник.

В стандартном исполнении новый BYD снабжен адаптивной подвеской и семью подушками безопасности, включая центральную между передними пассажирами. За доплату доступен комплекс DiPilot 300 с лидаром и 27 сенсорами, на которые завязана работа систем помощи водителю.

