Обновленный роскошный минивэн Lexus получил бесшумные шины

Изменения коснулись прежде всего четырехместной версии Executive с роскошными «капитанскими» креслами и отделанной деревом консолью на потолке. При открытии сдвижных дверей в автомобиле теперь включается подсветка, охватывающая зону посадки и высадки пассажиров. В салоне доработана конструкция холодильника, расположенного в перегородке между передними и задними сиденьями: держатели для бутылок получили волнообразные разделители, которые фиксируют емкости разного размера и предотвращают их соприкосновение во время движения.

В задней консоли обновлены порты USB-C — их суммарная мощность увеличена до 60 Вт, что позволяет заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки. Для снижения уровня шума в салоне инженеры применили шины с новым рисунком протектора, что дополняет меры по улучшению виброизоляции, принятые годом ранее.

Силовая установка осталась без изменений: LM500h оснащается гибридной системой на базе 2,4-литрового турбомотора и двух электродвигателей. Ее суммарная мощность составляет 366 лошадиных сил. Трансмиссия — шестиступенчатая автоматическая, привод — полный.

В Японии обновленный Lexus LM500h уже поступил к дилерам. Стоимость шестиместной версии Version L начинается от 15,2 млн иен (7,7 млн рублей), четырехместная версия Executive оценивается в 20,3 миллиона иен (10,2 млн рублей). Цены выросли на 200 тысяч иен (100,7 тыс. рублей) по сравнению с предшествующими версиями.

