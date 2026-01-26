Обновлённый Haval Dargo прошёл сертификацию в России

Внешность Dargo была обновлена: решётка радиатора теперь состоит из чёрных прямоугольников, изменились бампер и крышка багажника. Ожидается, что салон получит новую мультимедийную систему с 14,6-дюймовым экраном и современной операционной системой, двухспицевое рулевое колесо и подрулевой рычаг переключения передач.

Габариты остались прежними (4620×1890×1780 мм), как и дорожный просвет в 200 мм. Ключевое обновление — модернизированный 2,0-литровый бензиновый двигатель, мощность которого выросла с 192 до 200 л.с., а крутящий момент — с 320 до 380 Н·м. Мотор получил новый блок управления, турбину и выхлопную систему 6-го экокласса. В паре с ним по-прежнему работает 7-ступенчатый «робот», привод — полный или передний. Снаряжённая масса варьируется от 1700 до 1815 кг.

