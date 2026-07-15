Новости
Опубликовано 15 июля 2026, 17:58
1 мин.

Обойдутся без Америки: топ-менеджер китайской BYD пообещала обойти Toyota по продажам

Топ-менеджер BYD пригрозила сместить Toyota с позиции лидера мирового автопрома. Возглавляющая международную деятельность BYD Стелла Ли в интервью изданию Financial Times заявила, что китайский автопроизводитель сможет опередить корпорацию Toyota по мировым продажам даже без доступа на американский рынок.
BYD Yuan Plus
BYD Yuan Plus
© BYD
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

«Я думаю, он поставил перед нами амбициозную цель, которую мы хотим достичь за счет собственного органического роста. Нам не нужен рынок США для достижения этой цели», — сказала Стелла Ли, комментируя планы главы BYD Вана Чуаньфу по смещению Toyota с позиции лидера мирового автопрома по объему продаж.

Ли выразила уверенность, что BYD может отвоевать этот титул у Toyota без каких-либо приобретений других компаний для увеличения продаж. В 2025 году мировые продажи BYD составили 4,5 млн машин против 10,5 млн машин у Toyota. При этом, в отличие от японской корпорации, BYD не имеет широкого доступа на американский рынок из-за высоких пошлин и запрета на использование в США китайского программного обеспечения.

Ранее в рамках празднования своего юбилея Jeep представил новый Wrangler Laredo.

Источник:Financial Times
Автор:Михаил Лобачёв
Теги:
#BYD
#Toyota
#Продажи
#Электрокары
  1. Motor.ru/
  2. Новости/
  3. Обойдутся без Америки: топ-менеджер китайской BYD пообещала обойти Toyota по продажам