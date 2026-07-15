«Я думаю, он поставил перед нами амбициозную цель, которую мы хотим достичь за счет собственного органического роста. Нам не нужен рынок США для достижения этой цели», — сказала Стелла Ли, комментируя планы главы BYD Вана Чуаньфу по смещению Toyota с позиции лидера мирового автопрома по объему продаж.

Ли выразила уверенность, что BYD может отвоевать этот титул у Toyota без каких-либо приобретений других компаний для увеличения продаж. В 2025 году мировые продажи BYD составили 4,5 млн машин против 10,5 млн машин у Toyota. При этом, в отличие от японской корпорации, BYD не имеет широкого доступа на американский рынок из-за высоких пошлин и запрета на использование в США китайского программного обеспечения.

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