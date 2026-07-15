Обойдутся без Америки: топ-менеджер китайской BYD пообещала обойти Toyota по продажам
«Я думаю, он поставил перед нами амбициозную цель, которую мы хотим достичь за счет собственного органического роста. Нам не нужен рынок США для достижения этой цели», — сказала Стелла Ли, комментируя планы главы BYD Вана Чуаньфу по смещению Toyota с позиции лидера мирового автопрома по объему продаж.
Ли выразила уверенность, что BYD может отвоевать этот титул у Toyota без каких-либо приобретений других компаний для увеличения продаж. В 2025 году мировые продажи BYD составили 4,5 млн машин против 10,5 млн машин у Toyota. При этом, в отличие от японской корпорации, BYD не имеет широкого доступа на американский рынок из-за высоких пошлин и запрета на использование в США китайского программного обеспечения.
Ранее в рамках празднования своего юбилея Jeep представил новый Wrangler Laredo.