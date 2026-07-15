В основу новинки лег Wrangler в исполнении Willys с пакетом Xtreme 35, но внешность машины переосмыслена. Главная фишка — возвращение культовой желто-коричневой мягкой крыши, которая не предлагалась на Wrangler более четырех лет. Ее дополняет решетка радиатора в цвете «Гоби» и полосы на капоте и по бокам кузова.

Сиденья отделаны премиальной кожей Nappa оттенка Bison Brown с контрастной прострочкой, приборная панель и центральная консоль — черного цвета. На двери багажника внедорожника установлена табличка с координатами города Ларедо в Техасе, который и вдохновил создателей спецверсии.