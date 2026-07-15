В ковбойской шляпе: Jeep представил новый Wrangler Laredo
В основу новинки лег Wrangler в исполнении Willys с пакетом Xtreme 35, но внешность машины переосмыслена. Главная фишка — возвращение культовой желто-коричневой мягкой крыши, которая не предлагалась на Wrangler более четырех лет. Ее дополняет решетка радиатора в цвете «Гоби» и полосы на капоте и по бокам кузова.
Сиденья отделаны премиальной кожей Nappa оттенка Bison Brown с контрастной прострочкой, приборная панель и центральная консоль — черного цвета. На двери багажника внедорожника установлена табличка с координатами города Ларедо в Техасе, который и вдохновил создателей спецверсии.
Под капотом автомобиля 285-сильный атмосферный бензиновый мотор V6 3.6, который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом, «механику» не предлагают. Доплата за пакет Laredo сверху стоимости Wrangler Willys с пакетом Xtreme 35, включающим внедорожные колеса, составит $ 1995. Трехдверный внедорожник будет стоить в США от $ 53 240 за трехдверный внедорожник и от $ 55 620 за пятидверный.
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