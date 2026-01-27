Объявлен Топ-10 невероятно надежных немецких автомобилей с пробегом

Второе место занимает Porsche 718 Boxster 2021 модельного года с рейтингом надежности 93 балл из 100 возможных. Замыкает «тройку» лидеров Porsche 718 Cayman 2023 модельного года с показателем надежности 90 из 100.

В топ-10 самых надежных премиальных немецких автомобилей также вошли BMW 1 Series 2013 модельного года (89 баллов), BMW 5 Series 2022 модельного года (88 баллов), Mercedes-Benz E-Class 2012 модельного года (88 баллов), BMW 2 Series 2020 модельного года (88 баллов). Audi A4 20 213 модельного года (87 баллов), Mercedes-Benz C-Class 2014 модельного года (86 баллов) и Audi A6 2017 модельного года (86 баллов).

Ранее сообщалось, что в России продают ВАЗ-2101 с ламбо-дверями и мощным мотором.