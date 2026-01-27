Опубликовано 27 января 2026, 10:211 мин.
Объявлен Топ-10 невероятно надежных немецких автомобилей с пробегом
Опубликован список из 10 невероятно надежных немецких подержанных автомобилей. Рейтинг составил портал Topspeed.com. На первом месте оказался Porsche 911 2015 модельного года. Автомобиль получил 94 балла за надежность из 100 возможных.
© Porsche
Второе место занимает Porsche 718 Boxster 2021 модельного года с рейтингом надежности 93 балл из 100 возможных. Замыкает «тройку» лидеров Porsche 718 Cayman 2023 модельного года с показателем надежности 90 из 100.
В топ-10 самых надежных премиальных немецких автомобилей также вошли BMW 1 Series 2013 модельного года (89 баллов), BMW 5 Series 2022 модельного года (88 баллов), Mercedes-Benz E-Class 2012 модельного года (88 баллов), BMW 2 Series 2020 модельного года (88 баллов). Audi A4 20 213 модельного года (87 баллов), Mercedes-Benz C-Class 2014 модельного года (86 баллов) и Audi A6 2017 модельного года (86 баллов).
