Объявлен Топ-10 невероятно надежных подержанных автомобилей Kia

Второе место занимает Kia Rio 2022 модельного года с рейтингом надежности 88 балл из 100 возможных. Замыкает «тройку» лидеров Kia Soul 2021 модельного года с показателем надежности 88 из 100.

В топ-10 самых надежных автомобилей Kia также вошли Kia Seltos 2023 модельного года (87 баллов), Kia Sorento 2019 модельного года (87 баллов), Kia Telluride 2024 модельного года (86 баллов), Kia Optima 2018 модельного года (86 баллов), Kia Cadenza 2014 модельного года (86 баллов), Kia K5 2023 модельного года (85 баллов) и Kia Forte Koup 2015 модельного года (84 балла).

