Опубликовано 02 февраля 2026, 12:211 мин.
«Очень дорого»: в России выставили на продажу универсал Audi E5 Sportback
В России стартовали продажи универсала Audi E5 Sportback с ценником от 9 миллионов рублей. Новинка разработана в партнёрстве с китайской компанией SAIC, и ее внешний облик радикально отличается от классического немецкого стиля Audi.
© Юрий Зубко/РГ
Первое, что бросается в глаза, — отсутствие эмблемы с четырьмя кольцами. Вместо нее используется надпись Audi. Это знаменует появление практически самостоятельного суббренда для выпуска новой линейки машин.
Новый Audi E5 Sportback является электромобилем в кузове универсал. В России доступна флагманская модификация Quattro Edition 2026 года. Она способна разогнаться до 100 км/ч за 3,4 секунды, обладает запасом хода до 647 км и суммарной мощностью 787 л.с.
Особого внимания заслуживает технологичное оснащение: лобовое стекло здесь служит проекционным дисплеем. Информация (от спидометра до навигационной карты) проецируется на большую часть его поверхности.
Ранее сообщалось, что Hyundai Motor не стала выкупать обратно завод в Петербурге.