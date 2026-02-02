«Очень дорого»: в России выставили на продажу универсал Audi E5 Sportback

Первое, что бросается в глаза, — отсутствие эмблемы с четырьмя кольцами. Вместо нее используется надпись Audi. Это знаменует появление практически самостоятельного суббренда для выпуска новой линейки машин.

Новый Audi E5 Sportback является электромобилем в кузове универсал. В России доступна флагманская модификация Quattro Edition 2026 года. Она способна разогнаться до 100 км/ч за 3,4 секунды, обладает запасом хода до 647 км и суммарной мощностью 787 л.с.

Особого внимания заслуживает технологичное оснащение: лобовое стекло здесь служит проекционным дисплеем. Информация (от спидометра до навигационной карты) проецируется на большую часть его поверхности.

