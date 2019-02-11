У Mercedes-Benz появится O-Class

Как указывает сайт AutoGuide, буква O уже используется концерном Daimler для обозначения линейки городских автобусов. Например, внутренний индекс пригородного автобуса Mercedes-Benz Citaro — O530. Однако новая заявка предполагает другое, раздельное написание индекса, как у легковых автомобилей.
По предварительной информации, название O-Class получит линейка небольших пассажирских вэнов, вероятно, предназначенных для операторов райдшеринга. При этом компания может и вовсе отказаться от использования запатентованных обозначений и вернуться к ним лишь спустя много лет.
Ранее Mercedes-Benz запатентовал в США обозначения GLS 600, GLS 680 и S 680. Предположительно их будут использовать для внедорожника и нового седана Mercedes-Maybach.