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11 февраля, 18:02

У Mercedes-Benz появится O-Class

Обозначение могут использовать для линейки небольших пассажирских вэнов

Mercedes-Benz Vision Van
Компания Mercedes-Benz запатентовала в Европе обозначение O-Class. Судя по заявке, индексы O 120, O 140, O 180 и O 200 планируют использовать для автомобилей и двигателей. В том числе кроссоверов, пикапов и фургонов.

Как указывает сайт AutoGuide, буква O уже используется концерном Daimler для обозначения линейки городских автобусов. Например, внутренний индекс пригородного автобуса Mercedes-Benz Citaro — O530. Однако новая заявка предполагает другое, раздельное написание индекса, как у легковых автомобилей.

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По предварительной информации, название O-Class получит линейка небольших пассажирских вэнов, вероятно, предназначенных для операторов райдшеринга. При этом компания может и вовсе отказаться от использования запатентованных обозначений и вернуться к ним лишь спустя много лет.

Ранее Mercedes-Benz запатентовал в США обозначения GLS 600, GLS 680 и S 680. Предположительно их будут использовать для внедорожника и нового седана Mercedes-Maybach.

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