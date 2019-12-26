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13:06

В России можно арендовать Rolls-Royce Cullinan. Сутки стоят как полгода подписки на «Крету»

Это самый дорогой прокатный автомобиль в Москве

Алексей Носаченко
Московская фирма «Октан», называющая себя закрытым клубом по аренде автомобилей, предложила своим клиентам взять напрокат Rolls-Royce Cullinan. Базовая стоимость аренды люксового кроссовера в сутки — 175 000 рублей. Этой суммой, например, можно оплатить половину годовой подписки на Hyundai Creta.

Помимо 561-сильного Rolls-Royce Cullinan, клиентам «Октан Клуб» доступны и другие эксклюзивные автомобили. Среди них — Lamborghini Urus, Mercedes-AMG G 63 и даже гибридный родстер BMW i8. Аренда итальянского кроссовера обойдется в 99 000 рублей в сутки, немецкого внедорожника — 79 000 рублей; баварский суперкар один из самых доступных — прокат в сутки стоит 39 000 рублей.

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В стоимость аренды машин в «Октан Клубе» входит доставка и прием автомобиле в черте Москвы, страховка, 250 километров пробега в сутки, техническая поддержка и подменный автомобиль в случае непредвиденной поломки. Причем есть даже пробные сутки аренды: Cullinan в этом случае будет стоить 145 000 рублей, а Urus — 85 000 рублей.

Получить во временное пользование уникальный автомобиль можно не только в Москве. С осени в американских офисах Hertz можно арендовать Chevrolet Camaro, доработанный 12-кратным победителем NASCAR командой Hendrick Motorsports. Самый экстремальный вариант — это купе с компрессорным двигателем, выдающим 760 лошадиных сил.