В России можно арендовать Rolls-Royce Cullinan. Сутки стоят как полгода подписки на «Крету»

В стоимость аренды машин в «Октан Клубе» входит доставка и прием автомобиле в черте Москвы, страховка, 250 километров пробега в сутки, техническая поддержка и подменный автомобиль в случае непредвиденной поломки. Причем есть даже пробные сутки аренды: Cullinan в этом случае будет стоить 145 000 рублей, а Urus — 85 000 рублей.