Видео: новая Skoda Octavia сразилась в дрэге с BMW 1-Series и VW Golf

Дизельные Volkswagen Golf GTD и Skoda Octavia Combi RS идентичны по технике: обе модели оснащаются 200-сильным (400 Нм) турбомотором 2.0, у обеих 7-скоростной преселективный «робот». Golf GTD весит 1465 килограммов и стоит 32,8 тысячи фунтов стерлингов, Octavia Combi RS на 63 килограмма тяжелее, но на 600 фунтов дешевле.
Фото: Volkswagen Golf GTD
Особняком стоит хэтчбек BMW 120d со 190-сильным (400 Нм) турбодизелем 2.0. У баварской пятидверки 8-скоростной «автомат» и нет лонч-контроля. BMW 120d весит 1475 килограммов и стоит в Великобритании 32,6 тысячи фунтов стерлингов.
Видео: YouTube-канал carwow
Volkswagen Golf GTD оказался динамичнее соперников в большинстве дисциплин, но выиграть все состязания хот-хэтчу не удалось. Полгода назад канал carwow устраивал аналогичную гонку с бензиновыми версиями Golf GTI и Octavia RS, а соперником немецких пятидверок был Ford Focus ST.