Видео: новая Skoda Octavia сразилась в дрэге с BMW 1-Series и VW Golf

YouTube-канал carwow устроил дрэг-гонку между новой Skoda Octavia RS, Volkswagen Golf GTD и BMW 120d. Переднеприводные пятидверки стоят в Великобритании в пределах 33 тысяч фунтов стерлингов и оснащаются сравнимыми по характеристикам 2,0-литровыми дизельными моторами. Победителя определили после серии заездов по прямой.