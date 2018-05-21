Посмотрите, как выглядит Octavia с пробегом 695 тысяч километров

Авторы YouTube-канала Car Throttle показали, как может выглядеть автомобиль с пробегом 695 тысяч километров при его правильном и своевременном обслуживании. В качестве примера они взяли дизельную Skoda Octavia, которую полностью осмотрели в техническом центре Volks Techniks.

Выяснилось, что несмотря на значительный пробег, на автомобиле до сих пор установлен оригинальный двигатель, турбонагнетатель, выпускной тракт и амортизаторы. В отличном состоянии находятся клапаны двигателя, а на элементах подвески есть лишь незначительные следы коррозии.

Видео с YouTube-канала Car Throttle.

В 2014 году компания Volvo подтвердила, что американец Ирв Гордон за 48 лет проехал на Volvo P1800 почти пять миллионов километров. Автовладелец отметил, что секрет «живучести» в том, что он соблюдал все правила эксплуатации, описанные в инструкции.