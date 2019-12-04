Новая Skoda Octavia и Tesla Model X получили высший балл за краш-тест

По правилам организации, краш-тест на фронтальный удар со смещением проводится на скорости 64 километра в час, а в качестве препятствия используют деформируемый объект с перекрытием 40 процентов. Кроме того эксперты разбивают автомобиль на скорости 50 километров в час со 100-процентным перекрытием, проверяют безопасность во время бокового удара на скорости 50 километров в час и удара об «столб» на скорости 20 километров в час.