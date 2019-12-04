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19:30

Новая Skoda Octavia и Tesla Model X получили высший балл за краш-тест

С таким же результатом отличился электрокар Porsche Taycan

Анастасия Дубина
Европейская организация EuroNCAP провела новую серию краш-тестов, в рамках которых испытала электрокары Porsche Taycan и Tesla Model X, а также новое поколение Skoda Octavia. Все три модели получили пять звезд из пяти возможных.

Абсолютным рекордсменом среди всех протестированных в этот раз автомобилей стал калифорнийский кроссовер Tesla Model X. За безопасность водителя или взрослого пассажира он получил 98 процентов. Более высокий результат удавалось достичь только Mazda CX-30 — в середине октября этот автомобиль получил 99 процентов, что стало самой высокой оценкой в истории EuroNCAP.

У нового поколения Skoda Octavia, которая приедет на российский рынок в следующем году, оценка чуть ниже — 92 процента за пассивную безопасность водителя и переднего пассажира. За безопасность детей «Октавия» получила 88 процентов.

Немного хуже показатели у первой электрической модели Porsche, седана Taycan. Безопасность водителя и переднего пассажира эксперты EuroNCAP оценили в 85 процентов, а защиту пассажира-ребенка — в 83 процента.

По правилам организации, краш-тест на фронтальный удар со смещением проводится на скорости 64 километра в час, а в качестве препятствия используют деформируемый объект с перекрытием 40 процентов. Кроме того эксперты разбивают автомобиль на скорости 50 километров в час со 100-процентным перекрытием, проверяют безопасность во время бокового удара на скорости 50 километров в час и удара об «столб» на скорости 20 километров в час.