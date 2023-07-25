В России продают «другую» Skoda Octavia за 3 миллиона рублей

В России продают «другую» Skoda Octavia за 3 миллиона рублейЛифтбек со слегка удлиненной колесной базой производят в Китае
В Россию привезли партию китайских Skoda Octavia. Это Skoda Octavia с приставкой Pro — лифтбек с растянутой на 44 миллиметра колесной базой, который чешская марка приготовила специально для китайского рынка. От обычной Октавии он отличился не только слегка увеличенными габаритами, но и передним бампером от «заряженной» версии RS и измененным рисунком фонарей. За автомобили без пробега, выпущенные в 2023 году, на классифайдах просят от 3 090 000 рублей.
Китай, где спросом пользуются «растянутые» версии автомобилей, получил свою Skoda Octavia два года назад. Расстояние между осями у Octavia Pro составило 2730 миллиметров, а общая длина выросла по сравнению со стандартным лифтбеком на 64 миллиметра — до 4753 миллиметров. Благодаря этому в салоне стало больше места для ног задних пассажиров.
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Еще одно отличие в салоне — более крупный экран мультимедийной системы диагональю 12 дюймов против обычных 10,25. Также такая Octavia оснащается трехспицевым рулем вместо двухспицевого.
В движение автомобиль приводит 1,4-литровый турбомотор TSI мощностью 150 лошадиных сил, который работает в связке с семидиапазонным «роботом» DSG. Производство Skoda Octavia Pro налажено на совместном предприятии SAIC-Volkswagen в Шанхае.
Перевозчики продолжают поставлять как знакомые, так и неизвестные россиянам машины. Так, на этой неделе в продаже появился маленький кроссовер Kia KX1 на базе Rio — китайский вариант Stonic. За компакт-кросс 2022 года без пробега просят от 2,3 миллиона рублей.