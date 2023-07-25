В России продают «другую» Skoda Octavia за 3 миллиона рублей

Лифтбек со слегка удлиненной колесной базой производят в Китае

В Россию привезли партию китайских Skoda Octavia. Это Skoda Octavia с приставкой Pro — лифтбек с растянутой на 44 миллиметра колесной базой, который чешская марка приготовила специально для китайского рынка. От обычной Октавии он отличился не только слегка увеличенными габаритами, но и передним бампером от «заряженной» версии RS и измененным рисунком фонарей. За автомобили без пробега, выпущенные в 2023 году, на классифайдах просят от 3 090 000 рублей.