«Октавию» с пробегом 700 тысяч километров превратили в новую машину

Авторы YouTube-канала Car Throttle восстановили Skoda Octavia первого поколения с пробегом более 695 тысяч километров до состояния нового автомобиля. Лифтбек получил новые компоненты подвески, колесные диски и интерьер.

Первым делом салон машины полностью заменили на вариант от топовой модификации RS: от «заряженной» версии Octavia достались сиденья, дверные карты и некоторые декоративные элементы отделки. Помимо этого, на машину установили новые тормозные механизмы, перекрасили бамперы, а решетку радиатора и другие элементы экстерьера затянули в черную пленку.

Видео с YouTube-канала Car Throttle. Часть 1

В мае текущего года, еще до восстановления, машина проехала от Лондона до поселка Нюрбург, где расположен знаменитый Нюрбургринг, без дозаправки. Общая протяженность маршрута составила 1287 километров, а средний расход топлива — 3,3 литра на 100 километров.

Видео с YouTube-канала Car Throttle. Часть 2

В первой части видео об этой Skoda Octavia сообщалось, что несмотря на значительный пробег лифтбек находится в отличном состоянии. У него сохранились оригинальные узлы, а на элементах подвески есть лишь незначительные следы коррозии.