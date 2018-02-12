Skoda Octavia получит цифровую «приборку»

Skoda Octavia в скором времени получит новую опцию — полностью цифровую приборную панель, аналогичную той, что устанавливается на кроссовер Karoq. Соответствующая информацию появилась в конфигураторе чешского сайта марки. Для «приборки» будет доступно четыре варианта отображения информации.

Классический вид будет включать круглые спидометр и тахометр с возможностью настройки расстояния между ними. При выборе «современного вида» всю центральную часть дисплея займет навигационная система. Другие приборы могут быть расположены по бокам и в верхней части экрана.

В «расширенном режиме» отображения информации на дисплее будет отображаться только один информационный блок. Базовой настройкой приборной панели станет вывод двух информационных блоков или приборов.

На российском рынке Skoda Octavia доступна по цене от 964 000 рублей. Модель оснащается 1,6-литровым атмосферным двигателем или турбомоторами объемом 1,4 и 1,8 литра. Мощность агрегатов составляет 110, 150 и 180 лошадиных сил соответственно.