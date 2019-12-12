На продажу выставили 11-метровый лимузин-пикап Dodge

На фотографиях, прикрепленных к объявлению, можно заметить, что автомобиль действительно прогибается под весом кузова. Впрочем, машина на ходу – в движение 11-метровый лимузин приводит восьмилитровый мотор V10. Машину можно купить всего семь тысяч долларов, то есть примерно за 440 тысяч рублей.
За эту сумму вы получаете гибрид пикапа и лимузина, оснащенный мини-баром, зеркалом на потолке и внушительной стереосистемой. Однако сам салон находится не в лучшем состоянии – коврики устланы слоем песка, а сиденья нуждаются в чистке.
С недавнего времени в США появились рекомендации для лимузинов от американского Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB). В частности, владельцев таких автомобилей просят оснастить все пассажирские сиденья ремнями безопасности и проверять крепления самих кресел, особенно нештатных. А подвеска и тормоза в свою очередь должны быть рассчитаны на увеличенные габариты и массу машины.