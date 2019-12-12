На продажу выставили 11-метровый лимузин-пикап Dodge

С недавнего времени в США появились рекомендации для лимузинов от американского Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB). В частности, владельцев таких автомобилей просят оснастить все пассажирские сиденья ремнями безопасности и проверять крепления самих кресел, особенно нештатных. А подвеска и тормоза в свою очередь должны быть рассчитаны на увеличенные габариты и массу машины.