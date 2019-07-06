Из пикапа сделали шикарный офис на колёсах

Кроме домашнего кинотеатра с 65-дюймовым экраном, здесь есть небольшая кухня, туалет, душевая кабина, охлаждаемый бар с напитками, планшеты, отдельная установка климат-контроля и многое другое, что можно найти в типичных представительских автомобилях. В салоне есть шесть кожаных кресел с подогревом и массажем, которые можно развернуть и разложить в большую кровать, а стены отделаны деревом.