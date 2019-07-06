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14:00

Из пикапа сделали шикарный офис на колёсах

Богато оснащённый автомобиль обойдётся в миллион долларов

У нас принято считать представительскими автомобилями крупные седаны, на худой конец – минивэны. Однако у американцев свой взгляд на вещи, поэтому они построили роскошный кабинет на колёсах на базе громадного полноразмерного пикапа.
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Калифорнийское тюнинговое ателье Lexani Motorcars заработало себе репутацию на эксклюзивных и дорогих проектах по постройке представительских автомобилей на базе микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и удлинённого внедорожника Cadillac Escalade ESV. Теперь американцы решили поднять планку ещё выше и сконструировали офис на колёсах, использовав шасси полноразмерного пикапа Ford F-550.

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Гигантский чёрный грузовик назвали G-77: Sky Master, а его стоимость составляет миллион долларов. Снаружи трудно понять, почему за банальный чёрный «Форд» просят такие деньги, но если заглянуть внутрь, все вопросы снимаются. Дело в том, что все металлические детали интерьера щедро покрыты 24-каратным золотом, а салон буквально напичкан высокотехнологичным оборудованием и гаджетами.

Кроме домашнего кинотеатра с 65-дюймовым экраном, здесь есть небольшая кухня, туалет, душевая кабина, охлаждаемый бар с напитками, планшеты, отдельная установка климат-контроля и многое другое, что можно найти в типичных представительских автомобилях. В салоне есть шесть кожаных кресел с подогревом и массажем, которые можно развернуть и разложить в большую кровать, а стены отделаны деревом.

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