Продажи внедорожников в России выросли на 66 процентов

Продажи внедорожников в России выросли на 66 процентовСпрос на них растет уже несколько лет подряд
На сегодняшний день сегмент занимает около 70 процентов рынка новых автомобилей России. При этом еще пару лет назад на него приходилось не более 50 процентов продаж.
Драйвером продаж в сегменте являются компактные и среднеразмерные китайские кроссоверы, но растет спрос и на классические рамные внедорожники — традиционно нишевый продукт. Эксперты объясняют это универсальностью таких машин, сложными дорогами и климатическими условиями России, а также развитием внутреннего туризма.
Кроме того, играет роль фактор имиджа: крупный внедорожник воспринимается как своего рода символ статуса.
Что касается китайских кроссоверов, то в сентябре они заняли все места в пятерке самых продаваемых в своей категории. Лидерство удержал Haval Jolion — самая доступная модель марки, которую собирают под Тулой. Второе место занял Chery Tiggo 7 Pro Max, третье — Tiggo 4 Pro. На четвертую строчку поднялся Geely Monjaro, вытеснив Lada Niva Travel, а пятая досталась Changan CS55 Plus.