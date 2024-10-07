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Опубликовано 07 октября 2024, 10:58
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Продажи внедорожников в России выросли на 66 процентов

Спрос на них растет уже несколько лет подряд
В России резко выросли продажи внедорожников и кроссоверов. Как пишут «Известия», с января по сентябрь 2024 года россияне приобрели 782 тысячи новых внедорожников — на 11 процентов больше, чем за весь прошлый год. По сравнению с первыми девятью месяцами 2023-го покупать такие машины стали чаще на 66 процентов, а в сравнении с 2022 годом — на 69 процентов.
Tank 500
Tank 500
© Tank
Мария Руцкая

На сегодняшний день сегмент занимает около 70 процентов рынка новых автомобилей России. При этом еще пару лет назад на него приходилось не более 50 процентов продаж.

Драйвером продаж в сегменте являются компактные и среднеразмерные китайские кроссоверы, но растет спрос и на классические рамные внедорожники — традиционно нишевый продукт. Эксперты объясняют это универсальностью таких машин, сложными дорогами и климатическими условиями России, а также развитием внутреннего туризма.

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Кроме того, играет роль фактор имиджа: крупный внедорожник воспринимается как своего рода символ статуса.

Что касается китайских кроссоверов, то в сентябре они заняли все места в пятерке самых продаваемых в своей категории. Лидерство удержал Haval Jolion — самая доступная модель марки, которую собирают под Тулой. Второе место занял Chery Tiggo 7 Pro Max, третье — Tiggo 4 Pro. На четвертую строчку поднялся Geely Monjaro, вытеснив Lada Niva Travel, а пятая досталась Changan CS55 Plus.

Источник:Известия
Автор:Мария Руцкая
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#Россия
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#Авторынок