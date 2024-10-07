Продажи внедорожников в России выросли на 66 процентов

На сегодняшний день сегмент занимает около 70 процентов рынка новых автомобилей России. При этом еще пару лет назад на него приходилось не более 50 процентов продаж.

Драйвером продаж в сегменте являются компактные и среднеразмерные китайские кроссоверы, но растет спрос и на классические рамные внедорожники — традиционно нишевый продукт. Эксперты объясняют это универсальностью таких машин, сложными дорогами и климатическими условиями России, а также развитием внутреннего туризма.