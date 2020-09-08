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Mercedes-Benz G-Class превратили в арт-объект

Дизайн-проект создан в сотрудничестве с основателем лейбла Off-White

Алексей Носаченко
Компания Mercedes-Benz раскрыла детали коллаборации с американским модельером Вирджилом Абло, основателем лейбла Off-White и художественным руководителем направления мужской одежды модного дома Louis Vuitton. Концептуальный дизайн-проект Project Geländewagen — это демонстрация нового представления о роскоши, которое выражается «в стремлении к красоте и экстравагантности».

Легендарный Mercedes-Benz G-Class в прочтении Абло начисто лишен привычного декора в вообще больше похож на скульптуру. Чистота облика достигнута за счет отказа от шильдиков, боковых зеркал и даже дверных ручек — их заменили на лямки, — а также сплошной окраски кузова белым цветом. При этом общие пропорции машины сохранены, но в облике все равно прослеживается некая новизна.

Грубую и естественную эстетику подчеркивают новый широкий обвес, заниженная подвеска и колеса в стиле гоночных машин — они также должны ассоциироваться с отделением Mercedes-AMG.

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Внутренне убранство внедорожника сделано нарочито спартанским. Центральный элемент салона — трубчатый каркас безопасности, который дополняют упрощенный вариант передней панели с аналоговыми приборами, гоночный руль, кресла-ковши и защитные сетки на окнах. Цветовая гамма соответствует экстерьеру: основной цвет белый, акценты — красные и нежно-голубые.

Концепция Абло отчасти близка философии «построскоши», на который базируется новый Rolls-Royce Ghost, то есть подчеркивает главенствующую роль минимализм.

Реплику арт-объекта Project Geländewagen выставят на аукционе Sotheby’s 14 сентября. Вырученные от продажи средства передадут благотворительному фонду, который оказывает поддержку международным творческим сообществам и молодым дизайнерам.