Mercedes-Benz G-Class превратили в арт-объект

Легендарный Mercedes-Benz G-Class в прочтении Абло начисто лишен привычного декора в вообще больше похож на скульптуру. Чистота облика достигнута за счет отказа от шильдиков, боковых зеркал и даже дверных ручек — их заменили на лямки, — а также сплошной окраски кузова белым цветом. При этом общие пропорции машины сохранены, но в облике все равно прослеживается некая новизна.
Грубую и естественную эстетику подчеркивают новый широкий обвес, заниженная подвеска и колеса в стиле гоночных машин — они также должны ассоциироваться с отделением Mercedes-AMG.
Внутренне убранство внедорожника сделано нарочито спартанским. Центральный элемент салона — трубчатый каркас безопасности, который дополняют упрощенный вариант передней панели с аналоговыми приборами, гоночный руль, кресла-ковши и защитные сетки на окнах. Цветовая гамма соответствует экстерьеру: основной цвет белый, акценты — красные и нежно-голубые.
Концепция Абло отчасти близка философии «построскоши», на который базируется новый Rolls-Royce Ghost, то есть подчеркивает главенствующую роль минимализм.
Реплику арт-объекта Project Geländewagen выставят на аукционе Sotheby’s 14 сентября. Вырученные от продажи средства передадут благотворительному фонду, который оказывает поддержку международным творческим сообществам и молодым дизайнерам.