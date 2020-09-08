Mercedes-Benz G-Class превратили в арт-объект

Легендарный Mercedes-Benz G-Class в прочтении Абло начисто лишен привычного декора в вообще больше похож на скульптуру. Чистота облика достигнута за счет отказа от шильдиков, боковых зеркал и даже дверных ручек — их заменили на лямки, — а также сплошной окраски кузова белым цветом. При этом общие пропорции машины сохранены, но в облике все равно прослеживается некая новизна.

Грубую и естественную эстетику подчеркивают новый широкий обвес, заниженная подвеска и колеса в стиле гоночных машин — они также должны ассоциироваться с отделением Mercedes-AMG.